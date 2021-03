Απολύθηκε από την Λεβερκούζεν ο Πέτερ Μποζ (pic)

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια ο Πέτερ Μποζ δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσίας της Λεβερκούζεν, καθώς ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόλυσή του.

Οι «ασπιρίνες» δεν βρίσκονται και στην καλύτερη θέση στη βαθμολογική κατάταξη, καθώς μετά από 26 αγώνες είναι στην 6η θέση με 40 βαθμούς και στο -3 από την πέμπτη Ντόρτμουντ. Το γεγονός ότι η Λεβερκούζεν δεν πρωταγωνιστεί στην πρώτη πεντάδα, οι 8 ήττες στα 14 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά και ο πρόωρος αποκλεισμός από το Europa League, οδήγησε τους ιθύνοντες της ομάδας, να απομακρύνουν τον Πέτερ Μποζ από την τεχνική ηγεσία.

Ετσι, μετά από 59 νίκες, 16 ισοπαλίες και 33 ήττες σε 108 παιχνίδια ο 57χρονος Ολλανδός τεχνικός αποχωρεί από την Λεβερκούζεν και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό στην προπονητική του καριέρα. Τη θέση του θα αναλάβει ο Χάνες Βολφ, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Hannes Wolf will replace Peter Bosz as Werkself head coach until the end of the season, our former player and coach Peter Hermann will join as his assistant.

We would like to thank Peter Bosz for his time in Leverkusen and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/Uipo1EbR5y

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 23, 2021