Ο Μίλικ το καλοκαίρι του 2022 θα γίνει κανονικά παίκτης της Μαρσέιγ, όταν τελειώσει ο δανεισμός του, με τον γαλλικό σύλλογο να πληρώνει στους «παρτενοπέι» 8+4 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του.

Ο ποδοσφαιριστής πρόλαβε και δηλώθηκε στην διοργανώτρια αρχή της Ligue1 στις 23:59 το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να μπορεί να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Μονακό, το Σάββατο.

Ποσοστό μεταπώλησης στο 20% εξασφάλισε η Νάπολι από την παραχώρησή του, με τη σχέση των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται έπειτα από 4,5 χρόνια, 122 συμμετοχές, 48 τέρματα και 5 ασίστ.

I am happy and proud to announce that I am officially a player of Olympique de Marseille, one of the most prestigious clubs in Europe. I'm ready for this new adventure. Allez OM pic.twitter.com/Dw5MxrhInm

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) January 21, 2021