Στους Παριζιάνους, ο Ισπανός επιθετικός ανήκε από το 2016 όταν και άφησε τη Ρεάλ για να ταξιδέψει στην πόλη του φωτός και να παίξει ποδόσφαιρο εκεί έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Κι όμως, όλα αυτά τα χρόνια, πέρασε ως δανεικός από τις Στόουκ, Λας Πάλμας, Μπέτις και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αντιμετώπισε τραυματισμούς και πέρασε ένα δράμα το 2017 με την πρόωρη γέννηση του γιου του...

Περιορίστηκε σε 18 συμμετοχές με την Παρί σε όλες τις διοργανώσεις του γαλλικού ποδοσφαίρου και από το μεσημέρι της 6ης Δεκεμβρίου του 2020 αποχωρεί, μένοντας ελεύθερος.

Paris Saint-Germain and @JeseRodriguez10 have agreed to terminate the player's contract, which was due to expire on June 30, 2021https://t.co/D3lOPbYdfm

