Νεϊμάρ: Βρίζει τον Γκονσάλες, τον λέει «ρατσιστή» και μετανιώνει που δεν τον χτύπησε στο πρόσωπο! (pic & vid)

Η Μαρσέιγ θριάμβευσε στο ντέρμπι με την Παρί, νικώντας 1-0.

Ωστόσο, το ματς είχε πολλή ένταση, 5 αποβολές και ένα... επεισόδιο που δεν έχει τελειώσει. Ο Νεϊμάρ είδε την κόκκινη κάρτα επειδή χτύπησε τον Άλβαρο Γκονσάλες από πίσω. Ο Βραζιλιάνος, αργότερα κατηγόρησε τον Ισπανό για ρατσιστικό συμπεριφορά.

"Tu é racista"

"You are racist"

Can't believe Neymar still gets so disrespected man

