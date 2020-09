Παρί Σεν Ζερμέν - Μαρσέιγ 0-1: Στους Μασσαλούς το ντέρμπι, εννιά χρόνια μετά! (vid)

Από την έναρξη της «χρυσής» εποχής των Καταριανών ιδιοκτητών, η Μαρσέιγ συνήθισε να μη σηκώνει το κεφάλι κόντρα στη νέα δύναμη του γαλλικού πρωταθλήματος, με την τελευταία της νίκη σε ντέρμπι να σημειώνεται το 2011 (3-0). Αυτό άλλαξε και με το παραπάνω το βράδυ της Κυριακής (14/9). Οι Μασσαλοί άφησαν την Παρί Σεν Ζερμέν στα «κρύα του λουτρού», μακριά από το γκολ κι από τον βαθμό για δεύτερο σερί ματς στην εκκίνηση της σεζόν (0-1), σε μια «άγριας ομορφιάς» ματσάρα που σηματοδότησε τη χειρότερη εκκίνηση των Παριζιάνων στο πρωτάθλημα μετά από 36 ολόκληρα χρόνια!

Ο Τόμας Τούχελ είδε τους Νεϊμάρ και Ντι Μαρία να επιστρέφουν στην ενδεκάδα μετά την περιπέτεια του κορονοϊού, αλλά το σκηνικό ήταν το ίδιο με την πρεμιέρα. Η Μαρσέιγ κατάφερε να προηγηθεί από το πρώτο μέρος με τον Φλοριάν Τοβέν στο 31’, «φώναξε» για το ακυρωθέν της γκολ στο 63’ με τον Μπενεντέτο, ο οποίος υποδείχθηκε λανθασμένα οφσάιντ και μάλιστα κατόπιν εξέτασης του VAR και τελικά άντεξε μέχρι το τέλος, παρά το «ροντέο» του φινάλε.

Μετά το μαρκάρισμα του Παρέδες στον Μπενεντέτο στο 90’, το ματς πήρε «φωτιά», οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια και ο ρέφερει Μπρισάρ έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα τόσο σε Νεϊμάρ, Κουρζαβά και δεύτερη κίτρινη στον Παρέδες από πλευράς Παρί, καθώς και στους Αμάβι, Μπενεντέτο από πλευράς Μασσαλών. Έτσι, η αναμέτρηση έληξε με σύνολο 17 καρτών, επίδοση ρεκόρ στη Ligue 1 τον 21ο αιώνα.

Just the five red cards in the 98th minute here

PSG vs Marseille rarely disappoints

pic.twitter.com/UugokIcfXj

— Marathonbet (@marathonbet) September 13, 2020