Στην Παρί Σεν Ζερμέν οδεύει ο Φλορέντσι ως δανεικός

Τον περασμένο Γενάρη,η Βαλένθια είχε κάνει δικό της με δανεισμό τον 28χρονο Ιταλό δεξιό μπακ και αρχηγό της Ρόμα, Αλσεάντρο Φλορέντσι. Το καλοκαίρι επέστρεψε στους τζιαλορόσι αλλά όπως φαίνεται δεν θα κάτσει για πολύ.

Κι αυτό διότι, όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, ο Ιταλός μπακ θα μετακομίσει στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν, με τη μορφή δανεισμού αλλά με οψιόν αγοράς την επόμενη σεζόν.

Ο Φλορέντσι, προορίζεται ως ο αντικαταστάτης του Τόμας Μουνιέρ στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς ο Βέλγος αποχώρησε για την Ντόρτμουντ.

