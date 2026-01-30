Προφήτης Κυριακόπουλος: Πανηγύριζε το γκολ πριν σουτάρει ο Ταμπόρδα (vid)

Η σιγουριά του Γιώργου Κυριακόπουλου οτι ο Βιθέντε Ταμπόρδα θα έστελνε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα ξεχώρισε στο χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Αργεντίνος έκανε μία γεμάτη εμφάνιση, η οποία επισφραγίστηκε με το εξαιρετικό γκολ που πέτυχε και άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ιταλική ομάδα.

Αν δει κάποιος προσεκτικά την φάση αυτή στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και παρατηρήσει τις κινήσεις των υπόλοιπων παικτών, σίγουρα θα σταθεί στον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται μακριά από την φάση, κάπου μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των «τζαλορόσι» και παρακολουθεί την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Μόλις λοιπόν ο Βιθέντε Ταμπόρδα απέφυγε τον Ντανιέλε Γκιλάρντι, σήκωσε τα χέρια του ψηλά, πανηγυρίζοντας, πριν καν σουτάρει ο Αργεντίνος.

Ήταν σίγουρος οτι η μπάλα θα κατέληγε στα δίχτυα, όπως και έγινε δηλαδή...