Ο Κώστας Τσιμίκας μίλησε μετά την ισοπαλία της Ρόμα στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό (1-1), λέγοντας πως αξίζει τις ευκαιρίες που του δίνονται.

Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, ο Κώστας Τσιμίκας πήρε φανέλα βασικού από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, στην... επιστροφή του στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας μπακ αγωνίστηκε για 88 λεπτά απέναντι στο «τριφύλλι», με το τελικό 1-1 να δίνει στη Ρόμα την 8η θέση και την απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού. Έφτασε έτσι τις 17 συμμετοχές (1 ασίστ) με τους «Τζαλορόσι», έχοντας συνολικά 760 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του.

Με το μέλλον του τις τελευταίες ημέρες να παρουσιάζεται αβέβαιο και την επιστροφή του στη Λίβερπουλ να είχε φτάσει πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, ο 29χρονος μίλησε σε σάιτ της Ρόμα μετά το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, σχολιάζοντας την αγκαλιά που είχε με τον προπονητή του και τονίζοντας πως αξίζει τις ευκαιρίες που του δίνονται, θα συνεχίσει τη σκληρή δουλειά και δεν θα δίνει σημασία στα σχόλια.

Για την ισοπαλία και την απευθείας πρόκριση:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτήν την ισοπαλία, η οποία μας εξασφαλίζει τη θέση στη φάση των 16. Για άλλη μια φορά, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ακόμη και οι νεότεροι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο για να μας βοηθήσουν. Μια άξια ισοπαλία».

Η αγκαλιά με τον Γκασπερίνι;

«Ήταν μια ωραία αγκαλιά. Είμαι χαρούμενος με αυτές τις εμφανίσεις. Νομίζω ότι έχω δείξει ότι αξίζω τις ευκαιρίες που μου δίνει ο προπονητής, ακόμα κι αν δεν ήταν το ξεκίνημα που ήλπιζα. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και θα αγνοήσω τυχόν σχόλια».