Στη Μασσαλία αρχίζουν ν' αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με την πανδημία και πλέον τα κρούσματα είναι διαδοχικά.

Πριν από μερικές μέρες, η Μαρσέιγ μετρούσε πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοίού με αποτέλεσμα ν' αναβληθεί το ματς με τη Σεντ - Ετιέν στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Ligue1.

Πλέον, έχει ακόμα τρία κρούσματα και φαίνεται ότι η αναβολή θα είναι το πιθανότερο σενάριο και για το ματς της προσεχούς Κυριακής με αντίπαλο την Μπρεστ...

Reports that, while Jordan Amavi has now come out of quarantine, three more Marseille players have tested positive for Covid-19, putting their weekend match vs Brest at risk. https://t.co/TZ84zg2gGF

— Jeremy Smith (@jeremysmith98) August 25, 2020