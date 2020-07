Μεγάλωσε στα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν και είναι ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές που, προερχόμενοι από το φυτώριο, κατάφερε να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Ο Πρεσνέλ Κιμπεμπέ, περί ου ο λόγος, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια Γαλλίας έως το 2024, όντας το μεγάλο στοίχημα των Παριζιάνων για να εξελιχθεί στον ηγέτη της οπισθοφυλακής.

«Η Παρί είναι η ομάδα της καρδιάς μου, ο σύλλογος στον οποίο ανδρώθηκα. Είμαι εδώ από τα οκτώ μου χρόνια και το ότι παρατείνω την παρουσία μου συνιστά τιμή για εμένα» δήλωσε ο 24χρονος αμυντικός, ο οποίος μετράει πάνω από εκατό συμμετοχές με την Παρί, αλλά και εννέα με την Εθνική Γαλλίας.

A future in Red & Blue for one of our own

✍ #Kimpembe2024 pic.twitter.com/qWFEqh3T2U

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 11, 2020