Ο Τζιμπρίλ Σισέ με έναν «κεραυνό» με το δεξί πόδι λίγο έξω από την περιοχή στο 54ο λεπτό είχε ανοίξει το σκορ για τους Μασσαλούς σε μια... δαιμονισμένη ατμόσφαιρα από τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Ο Φεϊντουνό είχε ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους στο «Ζοφρουά Γκισάρ», για να έρθει ο Βαλμπουενά στο 85' να πετύχει το κρίσιμο γκολ της νίκης και η Μαρσέιγ να παίξει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της αμέσως επόμενης σεζόν.

Θυμηθείτε το εκπληκτικό παιχνίδι και τα γκολ:

