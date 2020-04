Μπαπέ: «Λένε πολλά, αλλά μου λείπει η Παρί»

Super Τζάκποτ*: Επικά έπαθλα* σε κορυφαία φρουτάκια. |21+ * Ισχύουν οροι και προϋποθέσεις.

Ήταν που ήταν σε αναστολή η δράση στην Γαλλία ελέω κορονοϊού, ήρθε και η οριστική διακοπή της σεζόν από την κυβέρνηση να κάνει ακόμη πιο αφόρητο το συναίσθημα της αποχής για τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος σταρ δεν έχει αγωνιστεί με την Παρί Σεν Ζερμέν όπως και οι συμπαίκτες του από τη ρεβάνς με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στις 11 Μαρτίου (2-0) για το Champions League και στο διάστημα αυτό τα σενάρια για το μέλλον του έχουν πάρει «φωτιά».

Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης καραδοκούν για την περίπτωση του και ψάχνουν τη φόρμουλα για να τον αποκτήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι, αλλά ο ίδιος φρόντισε να.. κόψει τον βήχα και στις δύο, προτάσσοντας την πίστη του στον σύλλογο του Παρισιού.

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows...

MISS MY TEAM ... @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ

— Kylian Mbappé (@KMbappe) April 29, 2020