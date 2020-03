Κορονοϊός: Ο Φάμπρεγας πλένει χέρια με «Happy Birthday» (vid)

Ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει ήδη προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του «μένουμε σπίτι» και φροντίζει να διασκεδάζει τόσο ο ίδιος, όσο και τους ακόλουθούς του στα social media.

Αφού ζήτησε από το κοινό να προτείνει ταινίες, μια και η γυναίκα του… δεν θέλει άλλα παιδιά, ο Ισπανός μέσος της Μονακό «ξαναχτύπησε» μέσω Instagram, δείχνοντας πώς πλένει τα χέρια του τραγουδώντας το «Happy Birthday».

Όταν χρειάστηκε να δώσει όνομα στον… εορτάζοντα, η απάντηση ήταν εύκολη: «Χρόνια Πολλά Σέσκι».

“Happy Birthday dear Cescy!”

Just Cesc Fabregas following advice amid the coronavirus outbreak and looking after himself

IG: cescf4bregas pic.twitter.com/zD3806XZx7

— Goal (@goal) March 14, 2020