Η Βόλφσμπουργκ γίνεται ο πρώτος σύλλογος-χορηγός σε φανέλα άλλης ομάδας! (pic)

Οι χορηγικές συμφωνίες στο ποδόσφαιρο πέρασαν κι επίσημα σε νέο επίπεδο. Ο ρόλος του πρωτοπόρου ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, η οποία και ανακοίνωσε μία άνευ προηγουμένου στρατηγική συνεργασία, βάσει της οποίας για πρώτη φορά στα χρονικά του αθλήματος ένας επαγγελματικός σύλλογος θα φέρει στο μπροστινό μέρος της φανέλας του το έμβλημα ενός άλλου επαγγελματικού συλλόγου!

Ο λόγος για την Chattannooga FC, ομάδα της 3ης κατηγορίας των ΗΠΑ με έδρα την ομώνυμη πόλη του Τενεσί στην οποία δραστηριοποιείται ενεργά η Volskwagen Group, εταιρεία που ελέγχει και τους Λύκους. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της συνεργασίας τους που έχει αρχίσει από το 2017, οι δύο σύλλογοι προχώρησαν ένα βήμα μπροστά και η αμερικανική ομάδα παρουσίασε τις δύο εμφανίσεις (η εκτός έδρας και η 3η εμφάνιση) που θα έχουν ως χορηγό το σήμα της Βόλφσμπουργκ.

Σε «αντάλλαγμα», ο γερμανικός σύλλογος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση της Ακαδημίας της Chattanooga, καθώς και την επανασύσταση του γυναικείου τμήματος από το 2022.

This long term partnership with @VfLWolfsburg_EN will focus on three key components:

• The premier sponsor of the secondary kit

• The return of the Chattanooga FC Women’s team in 2022

• A stronger development of youth programs across the region#CFCxWolfsburg #DubPartner pic.twitter.com/RQO5eU2iV4

— Chattanooga Football Club (@ChattanoogaFC) April 15, 2021