Αναλαμβάνει την Γκλάντμπαχ ο Τσάμπι Αλόνσο! (pic)

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Ο παλαίμαχος Ισπανός μέσος θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Μάρκο Ρόζε στην τεχνική ηγεσία της Γκλάντμπαχ.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει δημοσίευμα της «BILD», στο οποίο τονίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Ρόζε θα αποχωρήσει για να αναλάβει την Ντόρτμουντ και την θέση του στα «πουλάρια» θα πάρει ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ο 39χρονος πλέον Ισπανός, εργάζεται στην δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ αλλά το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Ετσι, σύμφωνα με τους Γερμανούς ετοιμάζεται για μία νέα μεγάλη πρόκληση στην προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τα ηνία της πρώτης ομάδας της Γκλάντμπαχ.

Xabi Alonso will be the next Borussia Mönchengladbach head coach, according to Bild. His Real Sociedad contract expires this summer. #BMG

— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) March 22, 2021