Φαβορί για τον πάγκο της Σάλκε ο Δημήτρης Γραμμόζης

Ο Κρίστιαν Γκρος έγινε ο τέταρτος προπονητής που απολύεται από την διοίκηση της Σάλκε, κατά την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο έμπειρος τεχνικός δεν κατάφερε να βάλει στον ίσιο δρόμο τους «βασιλικούς μπλε», που πολύ δύσκολα θα προλάβουν το... τρένο της παραμονής στην Bundesliga.

Ωστόσο, οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν παύουν να ελπίζουν και πλέον βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή, ο οποίος ενδεχομένως να καταφέρει να κρατήσει την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το περιοδικό «Kicker», ένα από τα φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σάλκε, είναι ο Ελληνας τεχνικός Δημήτρης Γραμμόζης.

Ο 42χρονος προπονητής κυκλοφορεί ελεύθερος από το περασμένο καλοκαίρι, μιας και τότε είχε αποχωρήσει από την Ντάρμσταντ την οποία οδήγησε σε 20 νίκες, 15 ισοπαλίες και 12 ήττες, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και στις Ακαδημίες της Μπόχουμ.

Το όνομα του Δημήτρη Γραμμόζη... παίζει δυνατά για τους «βασιλικούς μπλε» και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να υπάρξουν εξελίξεις.

BREAKING: Kicker are reporting that Steffen Baumgart IS a candidate for Schalke 04 as coach. They are reporting that Dimitrios Grammozis is also an option for them. #SCP07 #S04 pic.twitter.com/PQNRv5bIWB

— SC Paderborn 07 (@SCPaderbornEN) February 28, 2021