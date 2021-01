Η μεταγραφολογία γύρω από τον Γιούλιαν Μπραντ έχει φουντώσει για τα καλά από την έναρξη του χειμερινού παζαριού, με την Άρσεναλ να φημολογείται ως η Νο1 ενδιαφερόμενη για την απόκτησή του. Ωστόσο, από την πλευρά της Μπορούσια Ντόρμτουντ δεν υφίσταται η παραμικρή διαπραγμάτευση για τον 24χρονο Γερμανό επιθετικό και ο αθλητικός διευθυντής της, Μίκαελ Τσορκ, έσπευσε να το ξεκαθαρίσει.

«Δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι προς το παρόν. Δεν μπορούνε να κάνουμε κάτι για τις διάφορες φήμες που διαδίδονται συνεχώς, οι οποίες πολύ απλά δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον», ήταν τα λόγια του παράγοντα των Βεστφαλών για το φημολογούμενο ενδιαφέρον, με τους Κανονιέρηδες, πάντως, τη δεδομένη στιγμή να ασχολούνται περισσότερο με τους παίκτες προς αποχώρηση παρά με μεταγραφικούς στόχους.

Borussia Dortmund director Michael Zorc about Brandt-Arsenal rumours: “There is nothing on the table at the moment. We can’t do anything about rumours that are constantly being spread that simply don't reflect the truth. There’s currently no interest”. #AFC @swearimnotpaul

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2021