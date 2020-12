Όπως αναμενόταν τις προηγούμενες μέρες, ο Κρίστιαν Γκρος είναι και με τη βούλα, πλέον, ο νέος προπονητής της Σάλκε. Οι Βασιλικοί Μπλε προχώρησαν στην 3η αλλαγή τεχνικού μέσα σε ακριβώς τρεις μήνες (μετά τους Ντέιβιντ Βάγκνερ, Μάνουελ Μπάουμ και τον υπηρεσιακό Χουμπ Στέφενς), προσλαμβάνοντας τον 66χρονο coach με στόχο να βρουν επιτέλους τον τρόπο να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση και να δώσουν τέλος στο αρνητικό σερί των 31 αγώνων πρωταθλήματος χωρίς νίκη.

Ο πολύπειρος Ελβετός τεχνικός επιστρέφει στη Bundesliga έντεκα χρόνια μετά το πέρασμά του για μία σεζόν από τη Στουτγκάρδη, έχοντας κοουτσάρει τα τελευταία έξι χρόνια εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα σε Αίγυπτο (Ζάμαλεκ) και Σαουδική Αραβία (Αλ-Αχλί).

Η πιο επιτυχημένη του θητεία σημειώθηκε στη Βασιλεία, όπου έμεινε στο τιμόνι της για δέκα σερί χρόνια (1999-2009). Μάλιστα, σε ότι αφορά τον στόχο αποφυγής του υποβιβασμού, που ενδιαφέρει άμεσα τη Σάλκε, έχει να επιδείξει έργο ως προπονητής της Τότεναμ τη σεζόν 1997/98, όταν χάρη σε έναν δυναμικό δεύτερο γύρο την κράτησε εν τέλει στην Premier League.

Christian Gross has been appointed head coach of FC Schalke 04.

