Το «deal» είχε κλείσει εδώ και μερικές ώρες και πλέον είναι επίσημο. Ο Ντόμινικ Σόμποζλαϊ, το «λαμπερό» wonderkid της Ζάλτσμπουργκ και της εθνικής Ουγγαρίας, αποτελεί κι επίσημα παίκτη της συγγενικής, Λειψίας για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Οι Ταύροι ανακοίνωσαν την προσθήκη του 21χρονου ταλαντούχου εξτρέμ έναντι 20 εκατ. ευρώ, από την Αυστριακή ομάδα που ανήκει στον κοινό όμιλο της Red Bull, με τον παίκτη να τίθεται στη διάθεση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την 1η Ιανουαρίου.

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια σπουδαία «ένεση» ποιότητας ενόψει της συνέχειας της σεζόν και προοπτικής για το μέλλον, την ώρα που Άρσεναλ, Μίλαν και Ρεάλ Μαδρίτης τον είχαν επίσης στο στόχαστρό τους.

Everything you need to know on our new signing https://t.co/gwpImUklb2

#RBLeipzig pic.twitter.com/ldiZFWL4QJ

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 17, 2020