Χάαλαντ: «Δεν ξέρω γιατί ο Φαβρ με κάνει αλλαγή, μάλλον δεν θέλει να σκοράρω πολλά γκολ» (vid)

Ό 20χρονος Νορβηγός επιθετικός συνεχίζει να εντυπωσιάζει και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μέχρι τώρα σε 14 παιχνίδια έχει βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 17 φορές και το μόνο σίγουρο είναι πως μέχρι το φινάλε θα παλέψει για να ξεπεράσει το περυσινό του ρεκόρ, όπου σκόραρε 44 γκολ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο « CBS Sports», ο Έρλινγκ Χάαλαντ κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί ο Φαβρ τον κάνει αλλαγή στα περισσότερα παιχνίδια της Ντόρτμουντ». Ο ίδιος πάντως απάντησε χιουμοριστικά λέγοντας πως μάλλον θα πρέπει να προλαβαίνει στο διάστημα που αγωνίζεται να πετυχαίνει όσο το δυνατόν περισσότερα τέρματα.

«Συνήθως με κάνει αλλαγή στα ματς. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν θέλει να σκοράρω πολλά γκολ. Δεν ξέρω ακόμα, ίσως είναι κάτι αυτό, αλλά προσπαθώ ακόμα να καταλάβω τον λόγο που γίνομαι αλλαγή. Θα πρέπει να προλαβαίνω να σκοράρω όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ στο διάστημα που αγωνίζομαι, πριν με κάνει αλλαγή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Erling Haaland thinks he needs to score faster

