Χάαλαντ: «Ο Φαβρ δεν ήξερε πόσα γκολ έβαλα» (vid)

Σε δαιμονιώδη φόρμα βρίσκεται ο Νορβηγός στράικερ της Ντόρτμουντ, καθώς έφτασε τα 22 γκολ σε 22 εμφανίσεις στη Bundesliga και τα 31 σε 30 ματς συνολικά. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε τον λόγο για τον οποίο δίκαια αναδείχθηκε ο κορυφαίος teenager για το 2020.

Ο Χάαλαντ θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερα τέρματα απέναντι στην Χέρτα, αν ο προπονητής του Λούσιαν Φαβρ τον άφηνε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

«Για να είμαι ειλικρινής, ο προπονητής μου με ρώτησε πόσα γκολ έβαλε. Δεν ήξερε. "Σκόραρες τρία;" μου είπε και του είπα: "Οχι τέσσερα. Μόνο τέσσερα γιατί με έκανες αλλαγή. Ετσι, είμαι λιγάκι εκνευρισμένος, αλλά έτσι είναι τα πράγματα», δήλωσε χαριτολογώντας το παιδί-θαύμα των «Βεστφαλών».

Erling Haaland is so good, Favre doesn’t even know how many goals he scored lmao. #BSCBVB pic.twitter.com/EM25xWZMfF

— (@BastiMZR) November 21, 2020