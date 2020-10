Τη φανέλα της Χέρτα Βερολίνου θα φορά για την τρέχουσα σεζόν ο Ματέο Γκεντουζί.

Οι πρωτευουσιάνοι επισημοποίησαν τον δανεισμό του Γάλλου χαφ από την Άρσεναλ για έναν χρόνο κι έτσι οι Κανονιέρηδες ξεφορτώθηκαν τον μισθό του για αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που ο Μίκελ Αρτέτα δεν τον υπολόγιζε τις τελευταίες εβδομάδες.

The one you’ve all been waiting for

Welcome to the club, @MatteoGuendouzi!

The French midfielder signs for Hertha on a season-long loan from @Arsenal #DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/9NlcuR7aeV

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) October 5, 2020