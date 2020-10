Ο νεαρός εξτρέμ θα περάσει τη φετινή σεζόν στην ομάδα της Bundesliga από την οποία ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην τελευταία μέρα των θερινών προσθαφαιρέσεων στα ρόστερ των ομάδων.

Η μετακίνηση του 20χρονου ποδοσφαιριστή αφορά δανεισμό και δεν αναφέρεται οτιδήποτε για οψιόν αγοράς.

Ο διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Αγγλίας ανήκει στα «σπιρούνια» από το καλοκαίρι του 2019, όταν μετακινήθηκε σε άλλη γειτονιά του Λονδίνου, αφήνοντας την Φούλαμ.

Ryan Sessegnon has joined Bundesliga side Hoffenheim on loan for the remainder of the 2020/21 season.

Best of luck, @RyanSessegnon!#THFC #COYS pic.twitter.com/2wqR55BBTo

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 5, 2020