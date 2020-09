Το τρομερό γκολ που πέτυχε ο Ρόις με την επιστροφή του στα γήπεδα (vid)

Μπορεί να χρειάστηκαν επτά μήνες προκειμένου ο αρχηγός των «Βεστφαλών» να ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό του και να επανέλθει στα γήπεδα. Ωστόσο, όπως φάνηκε αυτό δεν επηρέασε καθόλου τον Μάρκο Ρόις, ο οποίος έδειξε στο.... ντεμπούτο του μετά από τόσο καιρό, πως μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα, για την ομάδα του.

Το highlight της φιλικής αναμέτρησης με την Σπάρτα Ρότερνταμ, ήταν το πανέμορφο τέρμα που πέτυχε. Αφού έγινε κάτοχος της μπάλας από την αριστερή πλευρά, στη συνέχεια πάτησε περιοχή, ξεπέρασε τους αμυντικούς της αντίπαλης ομάδας και με ένα τρομερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Marco Reus's first goal after recovering from injury. #BVBSPA pic.twitter.com/DlHKvLn2Pb

— Football90 (@FurkanBeg11) September 7, 2020