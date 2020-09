Οι τραυματισμοί έχουν γίνει χρόνια τώρα συνώνυμο της καριέρας του, αλλά ο Μάρκο Ρόις τους έχει «αγκαλιάσει» κι αποδεικνύει κάθε φορά ότι μπορεί να επιστρέφει όλο και πιο δυνατός.

Στα 31 του χρόνια, ο Γερμανός ηγέτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ έμεινε ξανά στα «πιτς» από τον Φεβρουάριο, υπέστη δύο υποτροπές στους επόμενους μήνες κι άφησε τους Βεστφαλούς δίχως την παρουσία του στην επανέναρξη της Bundesliga. Ωστόσο, πλέον είναι και πάλι υγιής, προπονήθηκε όλη την εβδομάδα και στο πρώτο του παιχνίδι έπειτα από 7 μήνες χρίστηκε σκόρερ!

Ο Ρόις άνοιξε το σκορ στη φιλική νίκη των Κιτρινόμαυρων επί της Σπάρτα Ρότερνταμ (2-1), έδειξε ορεξάτος και έτοιμος να συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις στο νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Marco Reus is back on the scoresheet pic.twitter.com/QKEJlcJUBC

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 7, 2020