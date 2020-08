Η Μπάγερν 2-8, η Ντόρτμουντ... 2-11! (pic & vids)

Οι Γερμανοί δεν χαλαρώνουν σε κανένα σημείο του αγώνα, είτε πρόκειται για προημιτελικό Champions League, είτε για φιλικό προετοιμασίας κι αυτό έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο. Μετά την ιστορική, αδιανόητη οκτάρα της Μπάγερν Μονάχου στην «πλάτη» της Μπαρτσελόνα (8-2), η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλησε κι εκείνη να ξεσπάσει, στο δικό της ματς που είχε μπροστά της.

Η ομάδα του Λισιέν Φαβρ, μετά την εξάρα επί της Άλταχ, δεν έδειξε το παραμικρό έλεος απέναντι στην 7η της αυστριακής Bundesliga, Αούστρια Βιέννης και την διέσυρε με το υπερηχητικό 11-2, έστω κι αν επρόκειτο για φιλικό.

Το ημίχρονο έληξε, μάλιστα, στο ακριβές σκορ με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια μεσοβδόμαδα Βαυαροί και Μπλαουγκράνα (1-4), για να ακολουθήσει η «καταιγίδα» στο δεύτερο ημίχρονο, όπου πέρασαν στο ματς οι αλλαγές των δύο ομάδων.

Συνολικά 10 διαφορετικοί σκόρερ βρήκαν δίχτυα για τους Βεστφαλούς, ανάμεσά τους οι Σάντσο, Μπέλιγχαμ (άνοιξε ανεπίσημα λογαριασμό), Ρέινα (2 γκολ) κι αν αναρωτιέστε πώς γίνεται να μην είναι ανάμεσά τους ο Έρλινγκ Χάαλαντ, η απάντηση είναι πως δεν πήρε χρόνο συμμετοχής λόγω κρυώματος τις προηγούμενες μέρες.

Αναμφίβολα, η εμφατική αυτή νίκη τόνωσε την αυτοπεποίθησή τους ενόψει της νέας σεζόν και επιβεβαίωσε το πόσο «αμείλικτες» μπορούν να γίνουν οι γερμανικές ομάδες, ανεξαρτήτως διοργάνωσης και αντιπάλου.

