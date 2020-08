Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στηρίζει τον Ολλανδό εξτρέμ, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή δεν δεν μπορεί να του δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής. Ετσι, ο Νορβηγός ζήτησε να δοθεί δανεικός σε μεγάλο πρωτάθλημα. Η Bundesliga είναι ο ιδανικός προορισμός και η Βέρντερ Βρέμης υποδέχθηκε ήδη τον Τσονγκ που άρχισε προπονήσεις.

Tahith Chong has arrived for his first training session with #Werder #Zillerdeich2020 @TahithC pic.twitter.com/47Q93UOieB

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) August 16, 2020