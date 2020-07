Άτυχος στάθηκε ο Μπενζαμέν Παβάρ στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γάλλος δεξιός μπακ χτύπησε στον αστράγαλο μετά από τάκλιν που δέχθηκε και αποχώρησε από το ομαδικό πρόγραμμα, προκαλώντας ανησυχία στον Χάνσι Φλικ και τα μέλη των Βαυαρών.

Με ανακοίνωσή του στο twitter, ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο 22χρονος θα μείνει νοκ-άουτ για μερικό χρονικό διάστημα-χωρίς να είναι ακόμα γνωστή η ακριβής περίοδος-λόγω τραυματισμού στον μετατάρσιο σύνδεσμο και η αγωνία έγκειται στο αν θα είναι έτοιμος σε δύο εβδομάδες για τη ρεβάνς των «16» του Champions League κόντρα στην Τσέλσι (8/8, 3-0 πρώτο ματς) και τη συνέχεια της διοργάνωσης, αφού κατά πάσα πιθανότητα η Μπάγερν προκριθεί.

Ωστόσο, προκύπτει και ευχάριστο νέο για τους πρωταθλητές Γερμανίας, καθώς πλησιάζει η ώρα της επανεμφάνισης του Νίκλας Σίλε, εννιά μήνες από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί.

@BenPavard28 is set for a spell on the sidelines after suffering a metatarsal ligament injury in training this morning.

Get well soon, Benji! pic.twitter.com/OxYT7zRDJp

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 26, 2020