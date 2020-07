Η ομάδα του Βερολίνου θα προσπαθήσει να κάνει την τεράστια διαφορά εφόσον πάρει την έγκριση για την επιστροφή του κόσμου στις εξέδρες του γηπέδου.

Όσο ουτοπικό κι αν φαντάζει, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν εκφράσει την ιδέα τους για την υποβολή των οπαδών σε τεστ κατά του κορονοϊού κι εφόσον αυτό γίνει μια μέρα πριν από τον αγώνα και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε θα επιτρέπεται η είσοδος στις κερκίδες.

«Θα ήταν όνειρό μου να καταφέρουμε να γεμίσουμε ξανά τα γήπεδα με κόσμο» είπε και στήριξε την ιδέα αυτή ο πρόεδρος της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φριτζ Κέλερ!

DFB President Fritz Keller has shown support of Union Berlin's plan of filling their stadium by testing all fans for #COVID19 the day before the game.

"It would be my dream to fill stadiums through testing at some point," Keller told SWR. https://t.co/DsaWNEmZxk

— DW Sports (@dw_sports) July 12, 2020