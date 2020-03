Θετικός στον κορονοϊό παίκτης της Χέρτα (pic)

Τα κρούσματα ολοένα και αυξάνονται στον πλανήτη μας. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι τόσοι δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τον Covid-19.

Η Χέρτα όπως ανακοίνωσε βρέθηκε παίκτης της θετικός στον ιό.​ Το όνομα του δεν το έφερε στη δημοσιότητα παρ' όλα αυτά μετά από απόφαση του γενικού διευθυντή, Μίχαελ Πρέετς όλα τα μέλη του συλλόγου θα βρίσκονται σε καραντίνα για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Παραπονέθηκε για κάποια συμπτώματα και τον απομονώσαμε από την ομάδα. Το τεστ που του έγινε ήταν θετικό και πλέον όλοι οι παίκτες μας θα είναι σε απομόνωση για δύο εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020