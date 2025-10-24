Τελευταία εναντίον πρώτης στην Bundesliga και ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για το πώς έχει πάει τόσο στραβά τα πράγματα στην Γκλάντμπαχ τα τελευταία χρόνια.

Μόλις τον περασμένο Αύγουστο, με αφορμή τα 125α γενέθλια της Γκλάντμπαχ, έγιναν τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος μπροστά στο Borussia Park. Ένα επιβλητικό άλογο με ύψος 4,5 μέτρα και βάρος 6,5 τόνους, που αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο μία ομάδα, η οποία τη δεκαετία του ’70 έγινε γνωστή ως «Fohlenelf». Μέσα σε λίγες εβδομάδες, όμως, εκείνος ο ενθουσιασμός όχι μόνο έχει ξεφτίσει. Έχει δώσει τη θέση του στην απογοήτευση.

Wie ein Foto der Rheinischen Post zeigt, wird die heute zu enthüllende Statue ein Pferd auf zwei Hinterbeinen darstellen. https://t.co/zO4pCax4GV — schwarzweissgruen (@schweigru) August 1, 2025

Η Γκλάντμπαχ για 3η φορά στην ιστορία της δεν κέρδισε καμία από τις 7 πρώτες αγωνιστικές, μετά το 1986 και το 1990, ενώ με 3 βαθμούς σε αυτό το σημείο της σεζόν κάνει το χειρότερό της ξεκίνημα ever. Επίσης, από πέρυσι στο αρνητικό σερί χωρίς νίκη έχει φτάσει στα 14 παιχνίδια. Και τα αρνητικά ρεκόρ δεν είναι το μεγαλύτερό της πρόβλημα. Δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία χρόνια, μετά το peak της σεζόν 2020-21, όταν έφτασε μέχρι τους «16» του Champions League, έχουν αλλάξει τα πάντα προς το χειρότερο.



Ο τεχνικός διευθυντής Έμπερλ έφτασε στα όρια της εξάντλησης και αποχώρησε, ο Covid άδειασε τα ταμεία του συλλόγου, σε σημείο τα διαθέσιμα σε σχέση με πριν 5 χρόνια να είναι περίπου στα μισά, ο Ρόζε που τότε ήταν στον πάγκο αποτέλεσε παρελθόν, όπως ο σύμβουλος Μάιερ, αλλά και ο οικονομικός διευθυντής Σίπερς, που παραιτήθηκε έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια. Όλες καίριες θέσεις, στις οποίες οι αντικαταστάτες τους αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες, αλλά δεν είχαν στο ελάχιστο τις γνώσεις και το ταλέντο των προκατόχων τους. Οι θέσεις στην τελική κατάταξη της Bundesliga από τότε; 10η, 10η, 14η και 10η. Και φέτος; Μπορεί κανένας να μην θέλει να το πει ανοιχτά, ωστόσο το Kicker ήδη συνέκρινε την κατάσταση με τις περιπτώσεις των Σάλκε και Αμβούργου, που υποβιβάστηκαν και η πρώτη δεν έχει ακόμα σηκώσει κεφάλι…

Κεντρικό πρόσωπο στη μετά-Έμπερλ εποχή ήταν ο Βίρκους, που από το ξεκίνημα δέχθηκε κριτική. Κάθε καλοκαίρι ήταν αναγκασμένος να πουλάει τους καλύτερους παίκτες, προκειμένου να κρατάει τα οικονομικά σε ισορροπία, αλλά οι επιλογές του δεν τον δικαίωσαν ποτέ. Γέννημα-θρέμμα του συλλόγου, τον οποίο υπηρέτησε για 32 ολόκληρα χρόνια από διάφορα πόστα, κυρίως στις ακαδημίες, κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για αδιαφορία. Η αγάπη και η αφοσίωση, άλλωστε, δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα στην Γκλάντμπαχ

Πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, είχε φανεί ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο Σεοάνε ήταν ήδη υπό πίεση από πέρυσι, ενώ ο έμπειρος μέσος Νόιχαους, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες, είχε χαρακτηρίσει τον Βίρκους ως τον «χειρότερο τεχνικό διευθυντή του κόσμου», όταν σε συνομιλία που είχε με οπαδούς στη Μαγιόρκα, δεν ήξερε ότι εκείνοι τον βιντεοσκοπούσαν. Ένα βαρύ πρόστιμο, ένας υποβιβασμός για προπονήσεις στη 2η ομάδα, και ο Βίρκους το άφησε γρήγορα πίσω του. «Όλοι παραπονιούνται για τα αφεντικά τους κάποια στιγμή».

Οι τραυματισμοί ήταν ακόμα ένα πισωγύρισμα. Εδώ και καιρό στέρησαν από την Μπορούσια εκτός από τον κορυφαίο της παίκτη, τον διεθνή Κλάιντινστ, και πολύτιμους άλλους, όπως οι Ονορά και Ρέινα. Σημαντικοί όχι μόνο για τους αυτοματισμούς, αλλά και για την ηρεμία και την αυτοπεποίθηση των συμπαικτών τους. Έτσι, αφού απολύθηκε ο Σεοάνε από την τεχνική ηγεσία, ήρθε και η λογική εξέλιξη: η παραίτηση του Βίρκους.

Ο Πολάνσκι, λοιπόν, έγινε ο πρώτος προπονητής που παίρνει «προαγωγή» από την U23 μετά τον Σούμπερτ το 2015, αλλά σε καμία περίπτωση με την ίδια επιτυχία. Ο 39χρονος τεχνικός, γέννημα θρέμμα της περιοχής, βρέθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν κοντά στο να αναλάβει την πρώτη ομάδα, την οποία υπηρέτησε και στο παρελθόν ως παίκτης. Αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες μεγάλων προπονητών, όπως ο Χάινκες, ο Τούχελ και ο Νάγκελζμαν, από τον οποίο επηρεάστηκε περισσότερο. Τελικά, η δική του ευκαιρία εξελίσσεται σε εφιάλτη. Ο Πολάνσκι έγινε μόλις ο 3ος προπονητής στην ιστορία της Γκλάντμπαχ, που δεν κερδίζει κανένα από τα 4 πρώτα του ματς στην Bundesliga, προσφέροντάς μας και το απίθανο 4-6 από την Άιντραχτ. Κάτι που είχε συμβεί και στον προκάτοχό του Σεοάνε.

Το αρχικό πλάνο ήταν να μείνει στο τιμόνι μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου. «Ο Όιγκεν κέρδισε αυτή την ευκαιρία», τόνιζε ο Βίρκους. «Γνωρίζει, όμως, και ο ίδιος ότι έχουμε βγει στην αγορά». Πλέον, ο Πολάνσκι έχει να κάνει με άλλον τεχνικό διευθυντή, καθώς ο Σρέντερ άφησε τη Ζάλτσμπουργκ, πληρώνοντας από την τσέπη του μέρος της αποζημίωσης, προκειμένου να «αναστήσει» την Μπορούσια. Η εμπειρία του θα βοηθήσει πολύ. Χρόνος, όμως, δεν υπάρχει. «Δεν είμαστε αφελείς, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: ο Όιγκεν είναι ο προπονητής μας», έλεγε πριν το ματς με την Ουνιόν. Η ήττα με 3-1 στο Βερολίνο δεν έχει αλλάξει την κατάσταση. Προς το παρόν.

El Gladbach está TAN mal (0-3 abajo, colista, 0 victorias) que Eugen Polanski, de momento interino, ha hecho 2 cambios en el minuto 38.



Y un minuto después de los dos cambios va el Eintracht y marca el 0-4.



Polanski representa lo que sienten los fans:pic.twitter.com/iTSr7JPcyh — Andrés Weiss (@andresweiss_) September 27, 2025

Μετά το τέλος του προηγούμενου αγώνα ο Πολάνσκι δεν ήθελε να μιλήσει ακόμα για «μάχη υποβιβασμού». «Θα πρέπει να φέρουμε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι μας. Ίσως οι παίκτες μου να είναι ήσυχοι σαν χαρακτήρες. Είναι στόχος όλων μας να καθορίσουμε πιο ξεκάθαρα πώς θα πρέπει να προσεγγίσουμε το επόμενο παιχνίδι», συνέχισε. Βέβαια, αυτό το παιχνίδι είναι κόντρα στην Μπάγερν, που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Συν ότι τα «πουλάρια» έχουν χάσει και τα 4 προηγούμενα ματς κόντρα στους Βαυαρούς για την Bundesliga. Ακόμα μία ήττα σημαίνει ότι θα ισοφαρίσουν το χειρότερο σερί στην ιστορία τους στο ζευγάρι από το 1967. Οι δυο τους έχουν αναμετρηθεί 114 φορές και μόνο σε 2 περιπτώσεις αυτό συνέβη με την Μπάγερν στην κορυφή και την Γκλάντμπαχ στην τελευταία θέση. Αμφότερες σημειώθηκαν τη σεζόν 1998-99, με την Μπορούσια να χάνει δύο φορές και στο τέλος να υποβιβάζεται, τερματίζοντας στην 18η θέση… Και τώρα, τα «πουλάρια» απλά κινδυνεύουν με ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς ποτέ στην ιστορία τους δεν απέτυχαν ξανά να κερδίσουν στις 8 πρώτες αγωνιστικές.

«Έχουμε συμφωνήσει όλοι, σε όλες τις επιτροπές, ότι θέλουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση στο ποδοσφαιρικό τμήμα», ήταν μία από τις δηλώσεις του προέδρου Μπόνοφ μετά τις σαρωτικές αλλαγές των τελευταίων εβδομάδων. Βέβαια, όπως σχολίασε και η Rheinische Post, τα μέλη αυτών των επιτροπών δεν έχουν την ίδια «βαρύτητα» με το παρελθόν. Και εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Γκλάντμπαχ.



Τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Στουτγάρδη, από τα μεγάφωνα ακούστηκε για πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό ο ύμνος «Seele brennt» αντί του «Elf vom Niederrhein». Λόγω μίας νομικής διαμάχης δεν έπαιζε, πλέον, στο Borussia Park. Και ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο εκφράζει και όλη την αλλαγή που έλαβε χώρα από το 2020, όταν είχε ακουστεί για τελευταία φορά, μέχρι τώρα: «η ψυχή φλέγεται». Αυτός ο τίτλος υποδηλώνει και όλο τον πόνο, που νιώθουν οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ, αλλά και τον πανικό στον οποίο φαίνεται να βρίσκεται ο σύλλογος. Για να διατηρηθεί ένας μύθος χρειάζονται έντονα συναισθήματα, σύμβολα μίας άλλης εποχής, αλλά και νέες ιστορίες να τον πλαισιώνουν. Όλα αυτά περισσεύουν στην Μπορούσια. Οι μύθοι, όμως, θα πρέπει παράλληλα να αφήνουν ελπίδα και για ένα καλύτερο μέλλον…