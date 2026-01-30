Λίγα λεπτά μετά την κλήρωση για τα playoffs του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν έκανε ένα τρομερό ποστ στα social media!

Η κλήρωση των playoffs του Champions League έφερε ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά το 2-0 στην 7η αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και οι Γερμανοί δεν έχασαν την ευκαιρία για να τρολάρουν...

Πιο συγκεκριμένα λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Λεβερκούζεν έκανε ένα χιουμοριστικό ποστ στα social media, χρησιμοποιώντας ένα γνωστό meme από το GTA και γράφοντας: «Τρία ματς με τον Ολυμπιακό πριν το GTA 6».

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη γερμανική ομάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου φόντο την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 24 ή 25 του μήνα, στη Γερμανία.

Η ανάρτηση: