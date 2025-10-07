Η… τρέλα της Μπάγερν!

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την Μπάγερν, που ζει στη δική της… τρέλα από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά εντυπωσιάζει, σπάει ιστορικά ρεκόρ και πάει κόντρα στη λογική.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που το «FC Hollywood» εμφανίστηκε για πρώτη φορά, προκειμένου να περιγράψει γλαφυρά την Μπάγερν, αλλά έχει, πλέον, καθιερωθεί και όχι άδικα. Όσο και να εντυπωσιάζουν οι Βαυαροί στο γήπεδο, άλλο τόσο θα υπάρχουν πράγματα εκτός αγωνιστικού χώρου να μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Όλο το καλοκαίρι ήταν μία μεγάλη σαπουνόπερα για την ομάδα του Κομπανί, που ήδη σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πώς κατάφερε να τα ξεπεράσει όλα και να κάνει την Bundesliga… μονόλογο παραμένει άξιο απορίας.

Η αποτυχία να αποκτηθούν οι Βιρτς, με τον οποίο υπήρξε ραντεβού τη μέρα της φιέστας πέρυσι όπως αποκάλυψε η Süddeutsche, και Βόλντεμαντε. Οι δηλώσεις του Χένες, που έκανε «πλάκα» για τον Τζάκσον και χαρακτήρισε «ευαίσθητο» τον αθλητικό CEO. Τα προβλήματα τραυματισμών, η γκρίνια, η αλλαγή στρατηγικής στις μεταγραφές. Και αυτά είναι μόνο η κορυφή της λίστας.

bwin - Άπαιχτη προσφορά* γνωριμίας και δώρο* 1 μήνας Cosmote TV!

Κάποτε, ο Χένες είχε κάνει την περίφημη δήλωση ότι η «Μπάγερν θα συμμετάσχει στην τρέλα» των μεταγραφών, ανακοινώνοντας την απόκτηση τότε του Χάβι Μαρτίνεθ από την Μπιλμπάο για 40 εκατ. ευρώ. Εκείνες τις μέρες, πλέον, δεν τις θυμάται κανένας. Για να φτάσουμε τώρα στο: «τα ποσά που ξοδεύτηκαν για μεταγραφές είναι παρανοϊκά». Η Μπάγερν δεν ήταν ποτέ διατεθειμένη να δώσει 125 εκατ. ευρώ για τον Βιρτς ή 85 για τον Βόλντεμαντε. Η στρατηγική ήταν πιο απλή: να πείσει τους παίκτες ότι το Μόναχο είναι ο καλύτερος προορισμός, να πιέσει και να κάνει υπομονή μέχρι να ενδώσουν Λεβερκούζεν και Στουτγάρδη. Κάτι, άλλωστε, που δούλεψε στις περιπτώσεις των Κέιν και Ντίας, με τον τελευταίο να αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική ενίσχυση φέτος και να εντυπωσιάζει ήδη.

Τελικά, το πλάνο απέτυχε παταγωδώς και η κριτική ήταν – δίκαια - μεγάλη. Στην εκπομπή «Doppelpass» ο Χένες εμφανίστηκε χαλαρός πριν ξεκινήσει η σεζόν. Εκεί αποκάλυψε ότι ο Νίκολας Τζάκσον, που αποκτήθηκε δανεικός για 16 εκατ. ευρώ από την Τσέλσι, θα πρέπει να ξεκινήσει 40 φορές στην ενδεκάδα, ώστε να ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική οψιόν αγοράς του. «Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό», συμπλήρωσε, μία δήλωση που έκανε τον γύρο του κόσμου. Αυτό που πολλοί δεν ανέφεραν εκτός Γερμανίας, ήταν ότι το είπε αστειευόμενος και για να αποδείξει αυτήν την «τρέλα», που ισχυρίζεται ότι επικράτησε σε αυτήν τη μεταγραφική περίοδο. Τα ματς Κυπέλλου δεν μετράνε στη συμφωνία, η Bundesliga έχει 34 αγωνιστικές και ο 24χρονος επιθετικός θα λείψει με τη Σενεγάλη για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Απλά μαθηματικά για τον ίδιο.

Έκανε τη δήλωση, λοιπόν, για να δείξει ότι το deal είναι εξαιρετικό για την Μπάγερν, που δεν νιώθει πίεση για το επόμενο καλοκαίρι, και να υπογραμμίσει την «παράνοια», στην οποία αυτή τη φορά δεν έχει καμία διάθεση να λάβει μέρος. «Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη δουλειά» είναι κάποιες φορές να λες «όχι», όπως είπε στο γκαλά της Γερμανικής Ομοσπονδίας το καλοκαίρι. Όσο υπάρχουν οι «Σεήχηδες», η Μπάγερν δεν μπορεί να τους ανταγωνιστεί, μέχρι εκείνοι να «βαρεθούν». Ωμή αλήθεια και ειλικρίνεια. Το στάτους της Μπάγερν έχει αλλάξει. Εδώ και 1,5 χρόνο έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια να μειωθεί το μισθολογικό κόστος, που εδώ και πολλά χρόνια είναι με διαφορά το κορυφαίο στη Γερμανία, και να μικρύνει το ρόστερ. Αυτό το δύσκολο έργο ανατέθηκε στον Έμπερλ, ο οποίος έχει δεχθεί την πιο σκληρή κριτική. Και χωρίς να φταίει ο ίδιος στις περισσότερες περιπτώσεις.

«Είμαστε μία εταιρεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Θα ήταν καλό αν ο Μαξ (σ.σ. Έμπερλ) καταλάβαινε ότι δεν πρέπει να παίρνει πάνω του όλες τις αποφάσεις», σχολίασε ο Χένες. «Θα ήθελε να πάρει κάποιον παίκτη, αλλά ξέρει τα οικονομικά μας δεδομένα». Αυτά τα «οικονομικά δεδομένα» μοιάζουν πρωτοφανή για τους Βαυαρούς. «Θα πρέπει να γίνουμε πολύ δημιουργικοί», απάντησε ο Έμπερλ, «κάτι που για να είμαι ειλικρινής δεν είναι καθόλου εύκολο».

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, ο Κομπανί έπρεπε να βρει τις λύσεις με τους τραυματισμούς των Μουζιάλα και Ντέιβις, να αρκεστεί στη μικρή μεταγραφική ενίσχυση και στις πολλές αποχωρήσεις, να αντέξει στην περσινή κριτική που δέχθηκε και να βελτιώσει μία ομάδα, που είχε συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και δεν είχε μεγάλο χρόνο για προετοιμασία. Και φτάσαμε στην πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου. Όπως και φέτος, έτσι και πριν ένα χρόνο, η Μπάγερν αντιμετώπιζε την Άιντραχτ στη Φρανφκούρτη. Τότε, αναδείχθηκε ισόπαλη με 3-3 σε ένα τρελό παιχνίδι, τώρα κέρδισε για πλάκα με 3-0 έναν αντίπαλο, που στο ξεκίνημα της σεζόν θα ήθελε να θεωρηθεί από τους «κυνηγούς των Βαυαρών».

10 – FC Bayern have won each of their first 10 competitive matches this season – a new club record since their promotion to the Bundesliga in 1965. Kickstart. #SGEFCB @FCBayernEN pic.twitter.com/Cx0yIkmtho — OptaFranz (@OptaFranz) October 4, 2025

«Τώρα, μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση. Δεν χάνουμε το μομέντουμ και τον έλεγχο, στις στιγμές που ο αντίπαλος ανεβάζει ταχύτητα», τόνισε ο Κίμιχ για τις αλλαγές που είδε σε σχέση με τα δύο παιχνίδια κόντρα στους «Αετούς» σε διάστημα 12 μηνών. Η τελευταία νίκη ήταν η 10η σε ισάριθμα ματς στη σεζόν, κάτι που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της Μπάγερν! «Κανένα πρωτάθλημα δεν κατακτήθηκε το φθινόπωρο», απάντησε ο Κομπανί σε ερώτηση για το αν η κούρσα του τίτλου στην Bundesliga έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει.

Το Kicker προσπάθησε να δώσει κάποια εξήγηση για την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Μπάγερν, τη στιγμή που το καλοκαίρι όλα έμοιαζαν σαν να οδεύουμε σε καταστροφή. Το μικρό ρόστερ ή η απουσία του Μουζιάλα στο τέλος δεν αποδείχθηκαν μειονεκτήματα. Όχι γιατί αποτελούν λύσεις, αλλά επειδή ανάγκασαν όλους τους υπόλοιπους να γίνουν «δημιουργικοί». Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε άλλες ομάδες φέρνει τραυματισμούς, στην Μπάγερν έφερε «δέσιμο» και ευκαιρία να κάνει δοκιμές ο Κομπανί στο πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Τέλος, το σημαντικότερο: η «FC Hollywood» δεν αφορά τους παίκτες αυτή τη φορά, αλλά τη διοίκηση… Οι ποδοσφαιριστές είναι πρωταγωνιστές μόνο εκεί που πρέπει, στον αγωνιστικό χώρο. Φέτος, η Säbener Straße αποτελεί απλά τον τόπο που ο Βέλγος τεχνικός δουλεύει σκληρά και έχει μάθει από τα λάθη της προηγούμενης σεζόν.

Το στοίχημα αλλάζει επίπεδο στην bwin με τα Opta Stats! Νέο πλήρως ανανεωμένο Live Streaming* με info που κάνουνε τη διαφορά!

«Προσπαθούμε να δείχνουμε βελτίωση βδομάδα με βδομάδα», είπε ο Γιόναταν Τα μετά την τελευταία νίκη. Ο Κομπανί τους πιέζει όλους, ώστε κανένας να μη μείνει «πίσω». Ο νεαρός τεχνικός της Μπάγερν ακόμα ανακαλύπτει μικροπράγματα, που στο τέλος κάνουν τη διαφορά και βλέπει ότι υπάρχει ακόμα «περιθώριο βελτίωσης». Η επόμενη αποστολή μετά τη διακοπή για την Μπάγερν είναι κόντρα στην Ντόρτμουντ, τη μοναδική άλλη αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος, για το Klassiker. Αν δεν παρασυρθεί από την «τρελή» Μπορούσια και κάνει το «7 στα 7», τότε απλά θα συνεχίσει να ζει στη… δική της τρέλα και δεν θα ακολουθεί των άλλων.