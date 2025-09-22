Συγκλονιστική αντίδραση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην αναμέτρηση της Βόλφσμπουργκ με τη Ντόρτμουντ, όταν δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι αλλά ξεκαθάρισε πως ήθελε να συνεχίσει στον αγώνα.

Η Ντόρτμουντ πανηγύρισε δύσκολη επικράτηση με σκορ 1-0 απέναντι στη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ για τους Λύκους όταν σημάδεψε το δοκάρι. Σε μια από τις «μονομαχίες» που έδωσε ωστόσο στο γήπεδο, ο Έλληνας αμυντικός παρουσίασε και μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του. Εκείνη του μαχητή!

Συγκεκριμένα ο Κουλιεράκης δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι από αντίπαλό του ενώ ο τελευταίος επιχειρούσε να σουτάρει με ανάποδο ψαλίδι, με αποτέλεσμα να χτυπήσει άθελά του τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Βόλφσμπουργκ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο των Λύκων που έσπευσε να εκτιμήσει την κατάστασή του και να βεβαιωθεί πως ο 21χρονος δεν υποφέρει από κάποια διάσειση. Πολύ σύντομα ωστόσο ο Κουλιεράκης φάνηκε... ετοιμοπόλεμος κι αφού ολοκλήρωσε τα τεστ των γιατρών, συνέχισε κανονικά στον αγώνα σαν μην έχει συμβεί το παραμικρό.