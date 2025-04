Ποιος Νόιερ; Ένας άλλος Μάνουελ (Ρίμαν), ο τερματοφύλακας της Πάντερμπορν, άφησε τα γκολπόστ και για 15 λεπτά έπαιξε από στόπερ μέχρι... εξτρέμ. Η εμφάνισή του που «τρέλανε» τη στατιστική.

Το ρολόι στο γήπεδο της Πάντερμπορν, Home Deluxe Arena, έδειχνε περασμένα 77 λεπτά αγώνα. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν ήδη με παίκτη λιγότερο από το 63' και βρίσκονταν δύο γκολ πίσω στο σκορ απέναντι στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, σε κρίσιμο ματς για την οικονομία των θέσεων που οδηγούν στα play-offs ανόδου της Bundesliga 2.

Το γκολ του Άνσα στο 78' αναπτέρωσε ένα μικρό μέρος της ελπίδας κι έβαλε ξανά την Πάντερμπορν στο ματς. Χρειαζόταν, όμως, ακόμη δουλειά πολλή. Χρειαζόταν υπέρβαση. Από όλους. Και ο τερματοφύλακάς της, Μάνουελ Ρίμαν, το πήρε προσωπικά.

Στα επόμενα 15 λεπτά που ακολούθησαν, από το 80ο λεπτό δηλαδή μέχρι και το τελευταίο των καθυστερήσεων, ο 36χρονος πορτιέρε-μεταγραφή του Ιανουαρίου, βάλθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του από κάθε πιθανή κι απίθανη θέση, εκτός από τα γκολπόστ του! Μια... πληθωρική εμφάνιση που αρχικά παρέπεμψε στον συνονόματό του, Μάνουελ Νόιερ και στη συνέχεια σε κάτι εντελώς σπάνιο και ανεπανάληπτο.

Για να αντισταθμίσει το αριθμητικό μειονέκτημα η ομάδα του και να κυνηγήσει το γκολ της ισοφάρισης, ο Ρίμαν έπαιξε κυριολεκτικά, παντού! Πρώτα ως «λίμπερο» πίσω από το κέντρο, στη συνέχεια ως δεξιός μπακ και τρίτος στόπερ, μετά λίγο ως χαφ χάνοντας και σημαντική ευκαιρία για γκολ και κυρίως, ως δεξιός εξτρέμ, αναλαμβάνοντας ουκ ολίγα γεμίσματα με στόχο τους συμπαίκτες του.

Οι παίκτες της Φορτούνα δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως το τολμηρό πλάνο των γηπεδούχων λειτουργούσε, αφού στα λεπτά που ακολούθησαν απείλησαν μόνο μία φορά με γκολ... από τη σέντρα και δέχθηκαν ανελέητο «σφυροκόπημα». Το γκολ εν τέλει δεν ήρθε για την Πάντερμπορν, αλλά ο Ρίμαν χάρισε ένα μοναδικό θέαμα στους φίλους της ομάδας του.

Χάρη σε αυτό το αλλόκοτο 15λεπτο, ο Ρίμαν ολοκλήρωσε τον αγώνα με ρεκόρ καριέρας σε χιλιόμετρα, ύψους 7,8! Είχε σημειώσει 7,3 σε ματς της Bundesliga την περασμένη σεζόν, ως τερματοφύλακας της Μπόχουμ κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Στο παρακάτω γράφημα του Wyscout φαίνεται ξεκάθαρα το πώς έφτασε σε αυτόν τον εντυπωσιακό για τερματοφύλακα αριθμό. Ο βετεράνος Γερμανός κάλυψε χώρους σε κάθε τρίτο του γηπέδου, έπαιξε για μεγάλο διάστημα στη δεξιά πτέρυγα και συνολικά δοκίμασε πάνω από 20 μεγάλες μπαλιές, οι περισσότερες εξ αυτών από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και μπροστά.

Στο 81ο λεπτό, λίγο έλειψε να σκοράρει εκείνος το πολυπόθητο γκολ και να γίνει ο απόλυτος ήρωας. Ο «κεραυνός» που δοκίμασε όμως από τα 32 μέτρα εξουδετερώθηκε δύσκολα από τον... συνάδερφό του, Κάστελμεϊερ, με την επίθεση της ομάδας όμως να συνεχίζεται κανονικά.

THE SCENES if this went in from our goalkeeper Riemann. 😂#SCP07 pic.twitter.com/P3AErGZDqi