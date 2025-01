Η Λεβερκούζεν ήρθε σε συμφωνία με τον Μάριο Ερμόσο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στις Ασπιρίνες ως δανεικός από τη Ρόμα.

Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ρόμα έδωσαν τα χέρια για την παραχώρηση του Μάριο Ερμόσο στους Γερμανούς με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο 29χρονος παίκτης έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του και εντός λίγων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί από τις Ασπιρίνες.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός ήταν ψηλά στη λίστα του Τσάμπι Αλόνσο για να βοηθήσει με την εμπειρία του στα μετόπισθεν της ομάδας της Bundesliga και θα παραμείνει στο δυναμικό της μέχρι τον προσεχή Ιούνιο.

Ο Μάριο Ερμόσο δεν είχε πάρει τα λεπτά συμμετοχής που επιθυμούσε από τους Τζιαλορόσι, επομένως αναζητούσε μία ευκαιρία ώστε να αγωνιστεί περισσότερο. Έφθασε στο «Ολίμπικο» τον Σεπτέμβριο του 2024 και μέτρησε 13 συμμετοχές με ένα γκολ, σε όλες τις διοργανώσεις για τη Ρόμα.

🔴⚫️✍🏻 Mario Hermoso has signed in as new Bayer Leverkusen player on loan from AS Roma.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/UGSJk6m6c9