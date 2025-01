Η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Μάριο Ερμόσο από τη Ρόμα, ενώ παράλληλα εξετάζει και τον Τζέιμς ΜακΑτί της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν φαίνεται να είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Μάριο Ερμόσο από τη Ρόμα, ως αντίΤα, του οποίου το μέλλον είναι αβέβαιο! Ο 29χρονος Ισπανός αμυντικός, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (27/1), φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με την ομάδα της Bundesliga. Συμφωνα μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρόμανο οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση του Ερμόσο, αλλά εξετάζει και τον Τζέιμς ΜακΑτί, τον ταλαντούχο 22χρονο μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι. Ο ΜακΑτί έχει ξεχωρίσει φέτος με τις εμφανίσεις του με τους Cityzens και η Λεβερκούζεν επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο 22χρονος Άγγλος αναμένεται να καλύψει το κενό του Μάρτιν Τεριέ, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα, που υπέστη στον αγώνα με τη Γκλάντμπαχ.

🔴⚫️ Bayer Leverkusen and AS Roma are getting closer to an agreement for Mario Hermoso’s transfer.



He’s top of Bayer list for new CB while talks for McAtee are also ongoing, as exclusively revealed.



Hermoso said yes to Bayer Leverkusen, up to the clubs. He’s not training today. pic.twitter.com/aJQCflJKmF