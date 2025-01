Η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανέτρεψε το αποτέλεσμα της ισοπαλίας στο Ουνιόν - Μπόχουμ, αναδεικνύοντας στα χαρτιά νικήτρια την φιλοξενούμενη μετά το περιστατικό με τον αναπτήρα.

Η αναμέτρηση της Ουνιόν Βερολίνου με την Μπόχουμ στις 14 Δεκεμβρίου διεκόπη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, αφού φίλαθλοι των γηπεδούχων πέταξαν αναπτήρα στον τερματοφύλακα της Μπόχουμ, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο διαιτητής οδήγησε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον αγώνα να καθυστερεί για 28 λεπτά, προτού οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στο γήπεδο για τα τελευταία λεπτά, ενώ το 1-1 έμεινε ως το τέλος. Η Μπόχουμ άσκησε έφεση κατά του αποτελέσματος αμέσως μετά τη λήξη του ματς, επικαλούμενη τον νόμο της Ομοσπονδίας που ακυρώνει το αποτέλεσμα σε περίπτωση που μία ομάδα βρεθεί σε μειονεκτική θέση λόγω περιστατικού που δεν σχετίζεται με την αναμέτρηση.

Αυτό ακριβώς έγινε, αφού η Μπόχουμ είχε ήδη κάνει όλες τις αλλαγές της με τον επιθετικό της, Φιλίπ Χόφμαν, να υπερασπίζεται την εστία της. Την Πέμπτη (09/01), η έφεση έγινε δεκτή και η Μπόχουμ πήρε τη νίκη στα χαρτιά και μαζί με αυτήν δύο βαθμούς σημαντικούς στη μάχη της παραμονής. Η Ουνιόν πάντως μπορεί από την πλευρά της να ασκήσει έφεση εντός μία εβδομάδας.

Bochum have been awarded a 2-0 win against Union Berlin after the DFB's sports court ruled that goalkeeper Patrick Drewes' "ability to play had been hampered." https://t.co/mqKlelHSwV