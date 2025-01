Όλα δείχνουν πως ο Λόρις Κάριους θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάλκε, με τον Γερμανό να επιστρέφει στη δράση έχοντας μείνει χωρίς ομάδα από το περασμένη καλοκαίρι.

Βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Λόρις Κάριους και αυτός θα είναι η Σάλκε, όπως αναφέρουν τα γερμανικά δημοσιεύματα.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, μεταξύ άλλων, έμεινε χωρίς ομάδα το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποχώρησε από τη Νιούκαστλ και μάλιστα σκεφτόταν σοβαρά να αποσυρθεί σε ηλικία 31 ετών από την ενεργό δράση σε περίπτωση που δεν έβρισκε «λιμάνι» τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, ο Κάριους έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Βασιλικούς Μπλε και θα υπογράψει συμβόλαιο έξι μηνών. Μάλιστα, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (10/01). Αυτή τη στιγμή η Σάλκε βρίσκεται στην 13η θέση της Bundesliga 2 με 20 βαθμούς.

🚨🔵 Loris #Karius is set to undergo his medical with Schalke 04 tomorrow.



A full agreement has been reached with the 31-year-old goalkeeper.



He will sign a 6-month-contract and aims to become Schalke’s new number one. He is fit and highly motivated for this new challenge.… pic.twitter.com/0LolkikW72