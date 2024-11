Στα 31 του, ο Λόρις Κάριους σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση αν δεν βρεί ομάδα τον Ιανουάριο.

Ο Λόρις Κάριους φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα της καριέρας του. Μετά την αποχώρησή του από τη Νιούκαστλ το καλοκαίρι του 2024, ο 31χρονος πορτιέρε παραμένει χωρίς ομάδα και σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αν δεν βρει σύλλογο.

Σε συνέντευξή του στο Sky Sports, ο Κάριους αποκάλυψε ότι η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου θα είναι καθοριστική για το μέλλον του. Όπως δήλωσε, θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά μόνο υπό τις κατάλληλες συνθήκες: «Αυτήν τη στιγμή δεν έχω συμβόλαιο με κανένα σύλλογο, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα την καριέρα μου. Αν έρθει η κατάλληλη πρόταση, θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο. Πιστεύω πως έχω ακόμα ό,τι χρειάζεται για να είμαι καλός τερματοφύλακας. Όμως αν η προσφορά δεν είναι η κατάλληλη, δεν θέλω να το κάνω απλώς για να παίξω ποδόσφαιρο κάπου».

