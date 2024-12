Ανεπιτυχώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Μπάγερν Μονάχου με τον Τζαμάλ Μουσιάλα για την ανανέωση του συμβολαίου του, με το σίριαλ να παίρνει... παράταση για το 2025.

Η Μπάγερν Μονάχου θα ήθελε να περάσει Χριστούγεννα έχοντας λύσει το ζήτημα της ανανέωσης του Τζαμάλ Μουσιάλα. Κάτι τέτοιο, όμως, προς το παρόν μοιάζει ανέφικτο.

Οι Βαυαροί άρχισαν από νωρίς τις διαπραγματεύσεις με τον Γερμανό διεθνή προκειμένου να τον «δέσουν» στο Μόναχο πέραν του 2026, ωστόσο, όπως αναφέρει το γερμανικό SkySports υπάρχει απόσταση των δύο πλευρών και οι επαφές θα πάρουν παράταση για τη νέα χρονιά, με την ελπίδα πως θα βρεθεί η χρυσή τομή.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αναφέρει πως η πλευρά του Μουσιάλα αξιώνει μεγαλύτερο συμβόλαιο, τόσο σε χρηματικές απολαβές όσο και σε χρονική διάρκεια, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ρίξει την τιμή της ρήτρας αποδέσμευσης που θα τοποθετηθεί στο deal.

Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση της Μπάγερν αισιοδοξεί ότι από τη νέα χρονιά ο 21χρονος σταρ θα κάνει υποχωρήσεις και πως το deal θα φτάσει στην ολοκλήρωσή του εντός του επόμενου μήνα, από τη στιγμή που και ο παίκτης φέρεται να έχει ως πρώτη προτεραιότητα την παραμονή του στη Βαυαρία.



