Μετά και το νέο του χατ-τρικ με την Μπάγερν Μονάχου ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 50 γκολ στην Bundesliga και έγραψε ιστορία, σκοράροντας μάλιστα όπως το... σήμα-κατατεθέν του γερμανικού πρωταθλήματος!

Η μεταγραφή στην Μπάγερν μπορεί να μην έδωσε αυτόματα τέλος στην ανομβρία ομαδικών τίτλων που τον κυνηγά από την αρχή της καριέρας του. Όσο, όμως, κυνηγά τη... δικαίωση, ο Χάρι Κέιν δεν χάνει χρόνο να γράφει ιστορία στη νέα του στέγη σε ατομικό επίπεδο, διαλύοντας όλα τα κοντέρ του παρελθόντος στο γερμανικό πρωτάθλημα!

Ο Άγγλος «killer» επέστρεψε σαν «σίφουνας» μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων και νίκησε... μόνος του την Άουγκσμπουργκ με χατ-τρικ (3-0), σηματοδοτώντας ένα νέο άκρως ιστορικό επίτευγμα σε... χρόνο ρεκόρ.

