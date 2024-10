Ο Τζαμάλ Μουσιάλα επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπάγερν για να υπογράψει νέο συμβόλαιο, με τον ίδιο να δηλώνει ευχαριστημένος και χαρούμενος στους Βαυαρούς.

Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου πραγματοποιεί ο Τζαμάλ Μουσιάλα που μετράει ήδη επτά γκολ σε έντεκα συμμετοχές.

Ο 21χρονος Γερμανός σημείωσε χατ-τρικ τη νίκη των Βαυαρών με 4-0 απέναντι στη Μάιντς για το Κύπελλο Γερμανίας (30/10), όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Ο Μουσιάλα αποτελεί προτεραιότητα για την Μπάγερν που θέλει να επενδύσει σε αυτόν, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Μάλιστα, ο 21χρονος φρόντισε να φέρει τα... χαμόγελα στις τάξεις των οπαδών των Βαυαρών, καθώς σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν σκέφτεται να ανανεώσει, η απάντησή ήταν αφοπλιστική:

«Φυσικά και βλέπω τον εαυτό μου να ανανεώνει σύντομα! Είμαστε σε συνομιλίες, εγώ είμαι χαρούμενος και απολαμβάνω το χρόνο μου εδώ», απάντησε ο Μουσιάλα με την αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα δώσουν σύντομα τα χέρια.

🚨💬 Jamal #Musiala on Sky’s microphone, when asked if he could imagine signing a new contract soon:



“Yes, I can imagine that. We’re in talks. I’m happy and enjoying my time here.”



All parties are optimistic that Musiala will agree to a new mega-deal. His salary could increase… pic.twitter.com/gn6d3M5yKy