Η Μπάγερν Μονάχου αποφάσισε να.. γυρίσει στα παλία, καθώς επανέφερε το παλιό σήμα της σήμα με μια δόση μπλε!

Η Μπάγερν Μονάχου αποφάσισε να δώσει στο έμβλημά της μια «φρεσκάδα» που θυμίζει παλιές καλές εποχές, αλλά με μια μικρή προσθήκη μπλε χρώματος.

Ο βαυαρικός σύλλογος, που έχει στη συλλογή του τόσα τρόπαια ώστε να κάνει ακόμα και την FIFA να ζηλέψει, αποφάσισε ότι η μόδα του «νέου» δεν τους ταιριάζει πια και επανέφερε το σήμα που χρησιμοποιούσε από το 2002 έως το 2017.

Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει «χαμό» στα Social media, με τους φίλαθλους της Μπάγερν να ψάχνουν να βρουν τις διαφορές!

🚨 OFFICIAL! Bayern Munich is changing their logo!🔴⚪️ pic.twitter.com/euZUKNA4ZC