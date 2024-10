Επίσημα στην Red Bull ο Κλοπ: «Θέλω να βοηθήσω στην ανάπτυξη του τρομερού υλικού που έχουμε»

Με μια ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Red Bull γνωστοποίησε τη συμφωνία με τον Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου όλων των ομάδων της γνωστής «οικογένειας».

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και αφήνει πίσω του προς το παρόν τους πάγκους. Λίγους μήνες μετά το «αντίο» στη Λίβερπουλ, ο Γερμανός αποφάσισε να αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής του ποδοσφαίρου της Red Bull και όλων των ομάδων που ανήκουν στον γνωστό όμιλο (Λειψία, Ζάλτσμπουργκ, New York).

Η Red Bull γνωστοποίησε τη μεγάλη συμφωνία με τον Κλοπ, μέσω μιας ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο Κλοπ δήλωσε χαρούμενος για αυτό το βήμα που θα κάνει και τόνισε χαρακτηριστικά: «Θέλω να αναπτύξω, να βελτιώσω και να στηρίξω το τρομερό ποδοσφαιρικό ταλέντο που έχουμε».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, η συμφωνία ανάμεσα στον Κλοπ και την Red Bull περιλαμβάνει έναν ειδικό όρο που έχει να κάνει με την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας και ένα «παράθυρο» που θα επιτρέψει στον Γερμανό τεχνικό να αναλάβει τον πάγκο της «Μάνσαφτ» σε περίπτωση που του δοθεί η ευκαιρία.

“…this could not excite me more.” @Jurgenkloppite7



The feeling is mutual💪 #GivesYouWiiings pic.twitter.com/enylBCASPg