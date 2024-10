Όπως μετέδωσε το Sky Sports, Μπάγερν Μονάχου και Τζαμάλ Μουσιάλα βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα ετοιμάζεται να ρίξει... άγκυρα στο Μόναχο. Ο 21χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει αποδείξει πως αποτελεί όχι μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν του γερμανικού ποδοσφαίρου και η Μπάγερν είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το 2026 και μια σειρά από «γίγαντες» της Ευρώπης, όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ Μαδρίτης, φέρονται να τον... λιγουρεύονται, αλλά οι Βαυαροί είναι έτοιμοι να τους κόψουν την όρεξη.

🚨🔴 FC Bayern remain in very positive talks for a contract extension with Jamal #Musiala ✔️



The 21y/o superstar is also very open to extending his contract beyond 2026. Max Eberl and the club’s executives have been informed of this.



His salary could increase to €25m gross per… pic.twitter.com/bJ5L39h6R8