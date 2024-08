Δεν υπάρχει επιστροφή για τον Ναμπί Κεϊτά στη Βέρντερ Βρέμης! Μετά από συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, ο 29χρονος εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει ακαι η ομάδα θέλει να βρει μια λύση το συντομότερο δυνατό.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ναμπί Κεϊτά, ο ατζέντης του και οι υπεύθυνοι της Βέρντερ Βρέμης κάθισαν μαζί στο τραπέζι και αποφάσισαν ότι ο 29χρονος δεν θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας και θα πρέπει να προπονείται ατομικά!

«Ήταν μια πολύ ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία καταλήξαμε στο κοινό συμπέρασμα ότι αυτός είναι ο πιο λογικός τρόπος στην παρούσα κατάσταση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κλέμενς Φριτς σε επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Θυμίζουμε ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών χάλασαν όταν ο 29χρονος μέσος δεν μπήκε στο λεωφορείο για το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν καθώς έμαθε ότι δεν θα είναι στην αρχική 11άδα.

Ο Φριτς ξεκαθάρισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι επιθυμούν τον χωρισμό. Κατά προτίμηση το συντομότερο δυνατό: «Από τη μία πλευρά, θέλουμε να επικεντρωθούμε πλήρως στην υπόλοιπη προετοιμασία και στην έναρξη της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, ο Ναμπί το σκεφτόταν επίσης εδώ και αρκετό καιρό. Δεδομένου ότι η αθλητική του κατάσταση δεν έχει αλλάξει ξανά, θα ήθελε να αναζητήσει μια νέα πρόκληση. Μαζί με τον ατζέντη του, θέλουμε να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό».

Η συμμετοχή του Κεϊτά στους Ολυμπιακούς Αγώνες έδωσε στη Βέρντερ μια αμυδρή ελπίδα ότι ο μέσος θα μπορούσε να ενδιαφέρει άλλους συλλόγους. Ωστόσο, οι αγώνες στη Γαλλία μάλλον δεν άλλαξαν τη γενική αντίληψη για τον άλλοτε παίκτη της Λίβερπουλ.

