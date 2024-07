H Ντόρτμουντ συμφώνησε με την Μπράιτον για τη μεταγραφή του διεθνή Γερμανού χαφ, Πασκάλ Γκρος, αντί επτά εκατομμυρίων ευρώ.

Στη Βεστφαλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πασκάλ Γκρος. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ντόρτμουντ κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Μπράιτον γα τη μεταγραφή του 33χρονου Γερμανού χαφ.

Οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξης των επτά εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους και απομένουν μόνο οι υπογραφές. Το συμβόλαιο του έμπειρου κεντρικού μέσου θα είναι διετές, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.

🚨🟡⚫️ Pascal Groß to Borussia Dortmund, here we go! Deal agreed for 33 year old midfielder to join BVB.



Documents now ready between Brighton and BVB, set to be signed in 24/48h.#BHAFC to receive initial fee around €7m plus add-ons. pic.twitter.com/UOckVaPVBB