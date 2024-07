Ο Σίμονς κλείνει την πόρτα σε Μπάγερν και Γιουνάιτεντ: Μένει στην Λειψία

Πολλές ομάδες έριζαν για την υπογραφή του, όμως ο Τσάβι Σίμονς αποφάσισε να παραμείνει στη Λειψία.

Μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έδειξαν ενδιαφέρον στην παρούσα μεταγραφική περίοδο για την απόκτηση του Τσάβι Σίμονς από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά η πρωταθλήτρια Γαλλίας συζητά την παραχώρηση του μόνο ως δανεικού [μια πιθανή πώληση του Τσάβι Σάιμονς θα πραγματοποιηθεί μόνο το καλοκαίρι του 2025] και σύμφωνα με το «Sky Sports» της Γερμανίας έχει συμφωνήσει να παρατείνει το δανεισμό του στη Λειψία.

Παρά το ενδιαφέρον από Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο νεαρός Ολλανδός διεθνής προτίμησε να παραμείνει μια ακόμα χρονιά στο ίδιο περιβάλλον απορρίπτοντας την προοπτική τόσο της Premier League, όσο και των Βαυαρών. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο 21χρονος μεσοεπιθετικός είχε 10 γκολ και 15 ασίστ με τη φανέλα των .«ταύρων».

🔴⚪️ Xavi Simons to RB Leipzig will be a loan move, no buy clause included as plan has always been clear.



PSG only considered a loan for Xavi this summer, as reported since April.



The potential sale of Xavi Simons would only take place in summer 2025. pic.twitter.com/Bhd59HyBia