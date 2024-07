Η Μπάγερν επιμένει για την απόκτηση του 19χρονου μέσου της Ρεν, Ντεσιρέ Ντουέ, και προσφέρει μέχρι και 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Καμία πρόθεση για... φρένο στο μεταγραφικό παζάρι δεν δείχνει να έχει η Μπάγερν! Οι Βαυαροί μπορεί να έχουν αποκτήσει ήδη τους Μάικλ Ολίσε, Ζοάο Παλίνια και Χιρόκι Ίτο για ένα συνολικό ποσό που αγγίζει τα 125 εκατομμύρια ευρώ, όμως ακόμα έχουν αρκετά ονόματα στη λίστα.

Ένα εξ αυτών είναι εκείνο του χαρισματικού μέσου της Ρεν, Ντεσιρέ Ντουέ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη Γαλλία και μεταξύ άλλων έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Παριζιάνοι με τη σειρά τους πιέζουν για την υπογραφή του, αλλά η Μπάγερν δεν πετάει λευκή πετσέτα! Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του «Sky Sports Germany», οι Βαυαροί προτίθενται να πληρώσουν μέχρι και 55 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 19χρονου Γάλλου, ποσό που θα τον καταστήσει την ακριβότερη μεταγραφή τους για το φετινό καλοκαίρι.

Με την περίπτωση του Τσάβι Σιμόνς άλλωστε να υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου, οι Γερμανοί στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στον Ντουέ που την περσινή σεζόν σημείωσε τέσσερα γκολ και έξι ασίστ σε 43 συμμετοχές.

🚨🔴 Been told FC Bayern are now offering €55m with add-ons included for Désiré #Doué ✔️



Open race between Bayern and PSG now!



Xavi deal with Bayern, more and more complicated after new talks and Leipzig very optimistic to get his commitment as reported in our show yesterday.… pic.twitter.com/8mTXo2kURe